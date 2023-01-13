Aleyna Elibol kimdir? Survivor Aleyna Elibol kaç yaşında ve nereli?

Aleyna Elibol, 1996 doğumludur ve İzmirlidir. Güzel yarışmacı, sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyuncudur. Rol aldığı ilk TV dizisi Elimi Bırakma olan Survivor Aleyna, Payitaht Abdülhamid, Kaçış ve son olarak da Orta Kafa Aşk dizilerinde rol almıştır.



SURVİVOR ÖNCESİ SEVENLERİYLE VEDALAŞTI



Survivor 2023 yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Elibol, Dominik yolculuğu öncesinde sevenleriyle vedalaştı.



İşte Elibol'un o paylaşımı;

"En büyük yolculuğumda başından beri yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Çok inandığım, uğruna pes etmeyeceğim bir mücadele beni bekliyor. 2 senedir gösterdiğim azmimin ve emeklerimin karşılığını almaya, çocukluğumda hayalini kurduğum hikayemi yaşamaya geliyorum. Biliyorum ki benim hikayem mutlu sonla biticek. Desteğini esirgemeyen herkese sonsuz minnettarım. İyi ki..."