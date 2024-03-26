Bahar dizisinin Parla'sı Sena Kalıp kimdir?

Sena Kalıp, salı akşamları yayımlanan Bahar dizisiyle gündem oldu. Rengin'in kızı olan Parla, babasının Timur olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Parla'nın tepkisi ardından karaktere hayat veren Sena Kalıp'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

SENA KALIP KİMDİR?

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Sena Kalıp, 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kalıp, Akademi 35.5'te ve Pelin Ermiş ile oyunculuk eğitimi aldı. "Bahar" ve "Ruhun Duymaz" dizilerinde yer aldı.