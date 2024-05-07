Bahar dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Bahar dizisinin 12. bölümüne ilişkin açıklama

Salı akşamları yayımlanan Bahar dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Dizinin fragmanının yayımlanmaması nedeniyle dizi takipçileri, "Bahar dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak?" sorusuna yanıt arıyordu. Bahar dizisinin 12. bölümüne ilişkin açıklama geldi.

Bahar dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Bahar dizisinin 12. bölümüne ilişkin açıklama

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizisi ekran macerasına ara verdi. 7 Mayıs tarihli yayın akışında dizisinin tekrar bölümü yer alıyor. Hafta boyunca yeni bölüm fragmanı yayınlanmayan Bahar dizisi çekimleri yetişmediği gerekçesiyle bu hafta ekrana gelmeyecek.

Bahar dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Bahar dizisinin 12. bölümüne ilişkin açıklama - 1

YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümü yetişmedi. Bu nedenle dizinin bu akşam tekrar bölümü seyirciyle buluşacak. Yapım şirketi MF Yapım konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Bahar dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Bahar dizisinin 12. bölümüne ilişkin açıklama - 2

Yapım şirketi MF Yapım konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.Açıklamada “Yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham olan değerli izleyicilerimiz; bu akşam tekrar bölümümüzle yayındayız. Baharın en güzel günlerimde, 14 Mayıs Salı akşamından itibaren her salı, yeni bölümlerimizle buluşmak üzere” cümlelerine yer verildi.

Bahar dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Bahar dizisinin 12. bölümüne ilişkin açıklama - 3

KADROYA YENİ İSİM DAHİL OLDU

": Uyanmaya Hazır Mısın?’"ın kadrosuna başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen dahil oldu. Fenomen diziye, 12. bölümden itibaren dahil olacak Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan “Dora Ersoy” karakterine hayat verecek.

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