Bekle Beni Sevgilim filminin oyuncuları kimler? İşte Bekle Beni Sevgilim'in konusu ve kadrosu

Bekle Beni Sevgilim filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Romantik komedi türündeki filmin kadrosunda ekranların tanıdık simaları yer alıyor. Peki, Bekle Beni Sevgilim filminin oyuncuları kimler? İşte Bekle Beni Sevgilim'in konusu ve kadrosu

Bekle Beni Sevgilim filminin oyuncuları kimler? İşte Bekle Beni Sevgilim'in konusu ve kadrosu

Yönetmenliğini Tolga Karayılan’ın yaptığı, başrollerinde Ezgi Şenler ve Oğuz Peçe’nin yer aldığı film “Bekle Beni Sevgilim” TV’de ilk kez 23 Nisan Pazar akşamı ekrana geliyor.

Filmin kadrosunda; Aşkın Şenol, Eren Demirbaş, Talha Karcı, Serhat Parıl, Meriç Özkaya, Fatih Doğan, Seçil Buket Akıncı yer alıyor. 

BEKLE BENİ SEVGİLİM KONUSU

Komedi ve aşkın bir arada yaşandığı Bekle Beni Sevgilim ’in genel hikayesi şöyle;

Ali, Zeynep’e ilk görüşte aşık olmuş genç bir adamdır. Fakat Zeynep, kirli bir planla akıl hastanesine yatırılır. Ali, Zeynep’i akıl hastanesinden kurtarmak için türlü türlü maceralara atılır. Üstelik bu süreçte yalnız değildir. Hasta numarası yaparak akıl hastanesine sızan Ali’nin yardımına koğuş arkadaşları olan deliler yetişir. Hal böyle olunca da işler çığırından çıkar.

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