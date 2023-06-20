Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show açıklaması: Beyaz Show ne zaman başlayacak?

Televizyon sunucusu Beyazıt Öztürk, 2018'de yayından kaldırılan ‘Beyaz Show’ ile ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu. Ekranlara yeniden döneceğinin sinyalini veren Öztürk, programın yeniden başlayacağını açıkladı. Açıklama ardından Beyaz Show'un yeni sezon tarihi merak konusu oldu.

Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show açıklaması: Beyaz Show ne zaman başlayacak?

2018'den bu yana yayınlanmayan Beyaz Show ekranlara dönüyor. Katıldığı canlı yayında programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk “Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum.” ifadelerini kullandı.

Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show açıklaması: Beyaz Show ne zaman başlayacak? - 1

SEZON FİNALİ ARDINDAN YAYINLANMADI

Beyazıt Öztürk’ün ‘Beyaz Show’ adlı talk-show programı 6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle yayına başlamıştı. 22 sezon boyunca süren program 4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.

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