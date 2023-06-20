Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show açıklaması: Beyaz Show ne zaman başlayacak?

2018'den bu yana yayınlanmayan Beyaz Show ekranlara dönüyor. Katıldığı canlı yayında programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk “Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum.” ifadelerini kullandı.

SEZON FİNALİ ARDINDAN YAYINLANMADI Beyazıt Öztürk’ün ‘Beyaz Show’ adlı talk-show programı 6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle yayına başlamıştı. 22 sezon boyunca süren program 4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.