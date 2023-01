Buse Plan kimdir? Survivor Buse Plan kaç yaşında ve nerelidir?

Buse Plan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünde eğitimi tamamlayan sosyal medya fenomeni Youtube ve Instagram üzerinden paylaşımlarını sürdüyor.

Kendisini gezgin bir fenomen olarak nitelendiren Buse Plan, Instagram'da 294K , Youtube'da ise 98K takipçiye sahip.

Survivor 2023 yarışmasında fenomenler kısmında yer alacak olan Buse Plan'ın sergileyeceği performans ise sevenleri tarafından merak ediliyor.



Spor'a ilgi duyan Plan; kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapıyor. Aynı zamanda basket oynamayı da seviyor. Paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren fenomen isim, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

SURVİVOR ÖNCESİ SON PAYLAŞIM

Buse Plan, Survivor 2023 için Dominik'e gitmeden hemen önce sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Buse Plan paylaşımında, "Dostlar ben gidiyorum. 10 seneyi aşkındır sosyal medyada kendi tarzımda içeriklerimi ürettim. Aranızdan birilerine motivasyon olabilmek bana çok iyi hissettirdi. Birebirde beni tanımayan ama ailesinin içindenmişim gibi her koşulda yanımda olan sizlere gitmeden bir teşekkür etmek istiyorum. Ben yine aynı ben olmaya devam edicem. Sosyal medyanın dışında da bambaşka yerlere uzandığım bir serüvene doğru yola çıkıyorum bu gece.

Ne yaptıysam anın kıymetini bilerek, aldığım her nefese, sahip olduğum her şeye minnet duyarak yaşadım. Duygusalım son bi kaç gündür; size söz veriyorum güveninizi boşa çıkarmacağım. Kendimi her gün geliştirdiğim bilinmezlikte beni daha iyi tanıyacaksınız. Ait olduğum doğayla daha da bütünleşicem. Sizlerle daha derin bağlar kuracağız. Size söz tüm limitlerimi zorlayacağım; tatile değil hayatımın en büyük deneyimine gidiyorum. Kendinize iyi bakın! Sizi seviyorum. Özgür kız, özgür ruhunu Dominik’e taşımaya gidiyor." sözler