Dersimiz Atatürk filminin oyuncuları kimler? İşte filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran isim

Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın, senaristliğini ise Turgut Özakman'ın üstlendiği Dersimiz Atatürk filmi, ülkemizin en özel dönemini ve tarihimizin en takdir edilen liderini naif bir bakış açısıyla anlatıyor.

DERSİMİZ ATATÜRK FİLMİNİN KONUSU

Kamera ilkokul 5. sınıfta okuyan bir grup çocuğun, Atatürk’ü daha iyi anlamaları için verilen ödevi inceleyen çocuk görüntüleriyle çekime başlar. Bu ödev onlar için Atamızın yaşamına ve Ülkemizin Kurtuluş öyküsüne yapılacak uzun ve öğretici bir yolculuk olacaktır. Bu yolculukta onlara önderlik edecek olan çocuklardan birinin ödüllü tarihçi 'Dede'sidir. Ama bu 'Dede' diğer tarihçilere hiç benzememektedir. O, tarihi sıkıcı bir geçmiş olarak anlatmaktan çok uzaktır sanki fantastik bir dünyanın tarihçisidir.

Çocuklara "Büyük Kurtarıcı" Mustafa Kemal’in çocukluğunu, okul hayatını, askerlik kariyerini mümkün olduğunca gerçekçi aktarmaya kendini vakfetmiştir. Onları Kurtuluş Savaşı’nın en önemli cephelerine götürür, dünyada eşi görülmemiş bir direniş gösteren Türk halkının eşsiz kahramanlarıyla tanıştırır. Cumhuriyetin kuruluşuyla yoktan var edilen ülkenin emeklerini ve Ata’nın hayran olunası insani özelliklerini bazen canlandırmalar, bazen de tarihten gelen fotoğraf ve videolarla öğretir. Dersimiz Atatürk farklı bir Atatürk filmi olarak benzerlerinden ayrılıyor.