Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Özge Borak: Sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım

"SADECE İSTİYORUM DİYE ÇOCUK YAPMADIM"

Borak "Anneyle babayla arkadaş olunmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir miktar tabii ki olabilir ama arkadaş başka bir şey. Kavram karmaşasına gider fazlası. Yetişkince arkadaşlıkta iyiyiz ama. Anneme söylediğim bir şeyi babamdan, babama söylediğim bir şeyi annemden duymamışımdır. Muhteşemler" dedi.

Ünlü oyuncu sözlerine "Eğer bu saatten sonra olabilirse, onlar gibi ebeveyn olmak isterim. Çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi anne olmak. Hep çok istedim ama olmadı. Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum, o noktada bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp, sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım" diyerek devam etti.