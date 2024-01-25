Eşine ve sevgilisine aynı yüzüğü alan Sihirbaz Özgür'ün savunması sosyal medya gündeminde: "Bir alana bir bedavaydı"

Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına eşini aldatan Sihirbaz Özgür'ün savunmaları damga vurdu. Hem eşine hem de "ortağım" dediği sevgilisine aynı yüzüğü alan Özgür'ün "kampanya vardı" sözleri sosyal medyaya konu oldu.

Eşine ve sevgilisine aynı yüzüğü alan Sihirbaz Özgür'ün savunması sosyal medya gündeminde: "Bir alana bir bedavaydı"

Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak programına konu olan Özgür ile Bahar çiftinin arasında geçen olaylar gündem olmaya devam ediyor. Sihirbazlık yapan eşi Özgür'ün kendisini aldattığını iddia eden Bahar, Zahide Yetiş'e başvurmuş, eşinin kendisini bir otel odasında aldattığını iddia etmişti.

Eşine ve sevgilisine aynı yüzüğü alan Sihirbaz Özgür'ün savunması sosyal medya gündeminde: "Bir alana bir bedavaydı" - 1

İKİ FARKLI KADIN AYNI YÜZÜK

Bir otel odasında üzerinde bornozla asistanı ile sihirbazlık denemesi yaptığını anlatan Özgür, hem eşini hem de stüdyodakileri şaşkınlığa uğratmıştı. "Pelerinimi unuttuğum için bornoz giymiştim." savunmasında bulunan Sihirbaz Özgür'ün ortağım dediği Candan Hanım'a eşiyle aynı yüzüğü aldığı ortaya çıktı.

Eşine ve sevgilisine aynı yüzüğü alan Sihirbaz Özgür'ün savunması sosyal medya gündeminde: "Bir alana bir bedavaydı" - 2

"BİR ALANA BİR BEDAVAYDI"

iddialarını ısrarla reddeden genç adam, aynı yüzüğü alma nedenini ise; "Kampanya vardı. Bir alana bir bedavaydı. Ben de iş ortağım diye aldım." sözleriyle açıkladı.

Yaşanan gelişmeler ardından sosyal medya Sihirbaz Özgür'ün savunmasını konuşuyor.

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