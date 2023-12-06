Ezgi Gizem ve eski eşi Yalçın Akdoğan kimdir?

Sosyal medya fenomeni ve müzisyen Ezgi Gizem, 1989 yılında dünyaya geldi. Aslen Kayserili olan fenomen, yaşamını Antalya'da yaşamını sürdürmektedir. Yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitleye ulaşan Ezgi Gizem "Olmadı Kaçarız" adlı filmin kadrosunda yer aldı. 2014 yılında evlendiği Futbolcu Yalçın Akdoğan'dan bir çocuğu olan Ezgi Gizem, 2023 yılında anlaşmalı olarak evliliğini sonlandırdı.



YALÇIN AKDOĞAN KİMDİR?



Futbolcu Yalçın Akdoğan 13 Ağustos 1987 tarihinde dünyaya geldi. 12 yaşında Küçükçekmece İfa Spor’da futbol hayatına başladı. Daha sonra Maltepe’de başlayan Yalçın Akdoğan 2012/2013 sezonunda Tuzlaspor formasını; 2014/2015 sezonunda tekrar Maltepespor formasını; 2015/2016 sezonunda Erokspor formasını; 2016/2017 sezonunda Sultangazispor formasını giymiş ve son olarak da 2019/2020 sezonunda Alanya Kestelspor formasını giydi.