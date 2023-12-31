Gizem Örge kimdir, kaç yaşında?

26 Nisan 1993 tarihinde Ankara doğumlu olan Gizem Örge, voleybola Ankara Eczacı Voleybol Kulübü’nde başladı. 2008 yılına kadar da bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2. Lig’e yükselmesinde yer alan kadroda yer aldı. 2012-2013 sezonunda Nilüfer Belediyespor’a transfer oldu. 2013’te VakıfBank’a transfer olan başarılı libero, 2021 yılına kadar bulunduğu 8 sezonda birçok başarıya imza attı.



VakıfBank forması altında 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.



Küçük yaş kategorilerinden beri Milli takımda oynayan Gizem Örge, Yıldız Kız Milli Takımı'yla Dünya dördüncülüğü, Gençlik Olimpiyatları ve Balkan şampiyonlukları yaşadı. 2015 yılında U23 Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan U23 Milli Takımı'nda oynadı. Ayrıca Gizem Örge, 2014 yılında Avrupa Ligi Şampiyonu olan A Kadın Voleybol Milli Takımı'nda da forma giydi.



Dünya, Avrupa ve Türkiye Ligi’nde “En İyi Libero” ödüllerine sahip olan Örge, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.



2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer aldı.

