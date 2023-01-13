Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında? Survivor mücadelesi merak konusu

Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı açıklanan isimlerden biri de Zeynep Alkan oldu. Kızının zorlu mücadele için yolcu eden Hamdi Alkan Instagram'dan paylaştığı videoya “En zor vedalardan biri… Güle güle kızım” notunu düştü. Peki, Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında?

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında? Survivor mücadelesi merak konusu

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı , 26 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslan Hataylı.

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Zeynep Alkan, 12 yaşından beri tiyatro sahnelerinde yer alıyor. Alkan, henüz 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında, tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. Ayrıca 2 yıl kadar Kadıköy Devlet Konservatuvarında viyola eğitimi aldı.

Babası Hamdi Alkan'ın izinden giden Zeynep Alkan, "Hayat Bazen Tatlıdır", "Hedefim Sensin", "Kırk Yalan" gibi projelerde yer almıştı.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...