Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında? Survivor mücadelesi merak konusu

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslan Hataylı.



Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Zeynep Alkan, 12 yaşından beri tiyatro sahnelerinde yer alıyor. Alkan, henüz 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında, tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. Ayrıca 2 yıl kadar Kadıköy Devlet Konservatuvarında viyola eğitimi aldı.



Babası Hamdi Alkan'ın izinden giden Zeynep Alkan, "Hayat Bazen Tatlıdır", "Hedefim Sensin", "Kırk Yalan" gibi projelerde yer almıştı.