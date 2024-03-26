İbrahim Çelikkol'un Gaddar'dan ilk karesi paylaşıldı: Zakkum Kardeşler’in büyük ağabeyi Korkut'u canlandıracak

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın başrollerinde buluştuğu Ay Yapım imzalı ‘Gaddar’ın bu haftaki bölümüyle kadrosuna İbrahim Çelikkol konuk oyuncu olarak katılacak. Yeraltı dünyasında acımasızlığıyla nam salmış Zakkum Kardeşler’in büyük ağabeyi Korkut’a hayat verecek başarılı oyuncu Ekber’in Enver’e karşı planlarıyla oyuna dahil olacak. Zakkum Kardeşler’in en acımasızı, yüzü asla gülmeyen ama kardeşlerine ölümüne bağlı Korkut karakterinin dizideki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor.



Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

