Ateş Kuşları'nın final tarihi belli oldu: Ateş Kuşları dizisi ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ateş Kuşları dizisinin final tarihi belli oldu. “Ateş Kuşları” dizisi ikinci sezonunda da cuma akşamları seyirciyle buluşmaya devam ediyordu. Geçen aylarda dizi için final kararı alınmış ancak daha sonra projenin sezon sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti. Kendi seyirci kitlesini oluşturan diziyle ilgili ertelenen final kararı bugün alındı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 54. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.