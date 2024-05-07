Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu? Art arda 2 gün kayboldular

Konunun derinlemesine incelendiği Müge Anlı'da kayıp kadının bir otelde iki erkekle kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.Bunlardan biri de Durmuş Ali Çelik isimli şahıstı. Eşinin başka erkeklerle görüştüğünü bildiği öne sürülen Mustafa Şahin ise hakkındaki iddiaları reddetti.Karısının kaybolduğu günün detaylarını hatırlamadığı yönünde ifade veren Mustafa Şahin'in canlı yayındaki cümleleri de şaşırttı. "Olay gününü hatırlamıyorum" diyen Şahin şüpheli tavırlarıyla dikkat çekti. Yayına gelen bir telefonda Durmuş Ali Çelik ve Mustafa Şahin'in iş birliği yaparak yasak ilişki yaşadıkları konuşulan Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'yı uçurumdan attıklarını iddia edildi.

17 Nisan'da evinden hastaneye gitmek için çıkan bir daha kendisinden haber alınamayan Nuran Şahin'in bulunması için kızı Sinem Şahin, araştırmacı gazeteci Müge Anlı 'dan yardım istedi.

Müge Anlı aranan arazinin çok dik ve engebeli olduğunu, mevkide çalışma gerçekleştirmenin güç olduğunu söyledi. Çeçek ve Sazak mevkilerinde kadavra arama köpeğiyle arama çalışmaları gerçekleştirildi. Burası aynı zamanda Gökmen Kaya'nın da kaybolduğu bölgeydi. Yayına bağlanan bir izleyici bu bölgede iki kişiyi gördüklerini söyledi. Köylüler de cenazelerin uçurumdan atıldığını iddia etmişti. Tüm bu iddia ve ihbarlar üzerine oldukça geniş olan bölgede arama çalışmaları yapılsa da henüz bir ize rastlanmadı.

Müge Anlı, Nuran Şahin'in eşi Mustafa Şahin'e "Eşinizin Durmuş Ali ile iki yıllık bir ilişkisi olduğunu öğrenseniz, nasıl tepki verirsiniz?" diye sordu. Mustafa Şahin, medeni bir şekilde ayrılacağını, hiç kimsenin özel hayatından dolayı ölmeyi hak etmediğini belirtti.

Muhabir, Çeçek ve Sazak Mevkilerinde yapılan arama çalışmalarından bahsederek, motorun denize düşme ihtimali de olduğunu bu yüzden denizde de arama çalışmalarının gerçekleştirileceğinin düşünüldüğünü belirtti.