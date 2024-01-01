O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu? İşte yılbaşı özel bölümünün şampiyonu olan isim

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün şampiyonu Beyazıt Öztürk tarafından açıklandı. Bu yıl Acun Ilıcalı yerine Öztürk programın sunuculuğunu üstlendi.

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? Öztürk, birinci olan ismi; "Çok iyi bir dağılım olmuş, kıl payı olmuş herkes. Gecenin birincisi, alkışlarla Ebru Gündeş." sözleriyle duyurdu.