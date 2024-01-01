O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu? İşte yılbaşı özel bölümünün şampiyonu olan isim

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlardaydı. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Murat Boz ve Meryem Uzerli'nin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın oturduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde ekran dünyasının ünlü simaları müzik yeteneklerini sergiledi.
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün şampiyonu Beyazıt Öztürk tarafından açıklandı. Bu yıl Acun Ilıcalı yerine Öztürk programın sunuculuğunu üstlendi.
O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Öztürk, birinci olan ismi; "Çok iyi bir dağılım olmuş, kıl payı olmuş herkes. Gecenin birincisi, alkışlarla Ebru Gündeş." sözleriyle duyurdu.
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