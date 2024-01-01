O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu? İşte yılbaşı özel bölümünün şampiyonu olan isim

Her yılbaşı gecesi adeta bir gelenek haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde, sanat dünyasının sevilen isimleri birbirinden başarılı performans sergiledi. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu? İşte yılbaşı özel bölümünün şampiyonu olan isim

O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu? İşte yılbaşı özel bölümünün şampiyonu olan isim

özel bölümüyle ekranlardaydı. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Murat Boz ve Meryem Uzerli'nin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın oturduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde ekran dünyasının ünlü simaları müzik yeteneklerini sergiledi.

O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu? İşte yılbaşı özel bölümünün şampiyonu olan isim - 1

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün şampiyonu Beyazıt Öztürk tarafından açıklandı. Bu yıl Acun Ilıcalı yerine Öztürk programın sunuculuğunu üstlendi.

O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu? İşte yılbaşı özel bölümünün şampiyonu olan isim - 2

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Öztürk, birinci olan ismi; "Çok iyi bir dağılım olmuş, kıl payı olmuş herkes. Gecenin birincisi, alkışlarla Ebru Gündeş." sözleriyle duyurdu.

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