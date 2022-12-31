O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? Jüriler belli oldu (2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları)

O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programı hangi ünlülerin jüri koltuğuna oturacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu yıl

Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın oturacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp seçtikleri şarkıyı seslendirecek.



2023 O SES TÜRKİYE KONUKLARI KİMLER?



2023 O Ses Türkiye Yılbaşı konukları merak ediliyordu. Sosyal medyada gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberi sonrasında, bu sene hangi konukların yer alacağı belli oldu.



Buna göre; O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programına, Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaşi Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora konuk olacak.

ESER VE BERFU YENENLER'DEN ÖZEL GÖSTERİ

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak.

Programda ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.