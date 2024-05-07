Olanlar Oldu filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

BKM yapımı komedi filminin başrolünde Ata Demirer yer alırken oyuncu kadrosunda ise; Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven, Renan Bilek ve Toprak Sergen gibi tanınmış isimler bulunuyor. Yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül yer alıyor.

Filmin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirildi.



OLANLAR OLDU FİLMİ KONUSU



Zafer ve annesi Döndü Hanım Ege’nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap’tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer’in yaptığı mavi turda olanlar olur! Zafer ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışır ve ikili arasında önüne geçilemez bir çekim başlar. Ancak Aslı Döndü Hanım'ın ideal gelini olabilecek midir? Mehtap'ın babası İbrahim'in sinsi planları da Zafer ve ailesinin peşini bırakmayacaktır. Tüm bunların üstüne Aslı'nın eski sevgilisi de tatile dahil oluverir! Bu tatilde aşk, komedi ve talihsizlikler birbirini kovalayacaktır!