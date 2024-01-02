Seda Aktuğlu kimdir? Survivor All Star yarışmacısı Seda Aktuğlu kaç yaşında ve nereli?

Seda Aktuğlu, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. 1 Ocak akşamı yayınlanmaya başlayan Survivor All Star 2024 yarışmacılarında Seda Aktuğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Seda Aktuğlu kimdir? Survivor All Star yarışmacısı Seda Aktuğlu kaç yaşında ve nereli?

Seda Aktuğlu kimdir? Survivor All Star yarışmacısı Seda Aktuğlu kaç yaşında ve nereli?

Seda Aktuğlu, 24 Nisan 1987 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Aktuğlu, 2003 yılında Türkiye'ye dönerek lise eğitimini Eskişehir'de sürdürmüştür.

Marmara Üniversitesi'nde Almanca Öğretmenliği bölümünü kazanarak üniversite eğitimine başlamış ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi eğitimi almıştır.

Bir dönem Var Mısın Yok Musun yarışmasında yarışan Seda Aktuğlu birçok kişi tarafından tanınmayı başarmıştır.

Seda Aktuğlu, 2024 All Star yarışmasında mavi takımda yer almaktadır.

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