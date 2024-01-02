Seda Aktuğlu kimdir? Survivor All Star yarışmacısı Seda Aktuğlu kaç yaşında ve nereli?

Seda Aktuğlu, 24 Nisan 1987 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Aktuğlu, 2003 yılında Türkiye'ye dönerek lise eğitimini Eskişehir'de sürdürmüştür.



Marmara Üniversitesi'nde Almanca Öğretmenliği bölümünü kazanarak üniversite eğitimine başlamış ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi eğitimi almıştır.



Bir dönem Var Mısın Yok Musun yarışmasında yarışan Seda Aktuğlu birçok kişi tarafından tanınmayı başarmıştır.



Seda Aktuğlu, Survivor 2024 All Star yarışmasında mavi takımda yer almaktadır.