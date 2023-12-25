Sezin Akbaşoğulları "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinin kadrosuna dahil oldu: İsmet Hatun kimdir?

İSMET HATUN KİMDİR?



İsmet Hatun veya tam adıyla İsmetüddin Amine bint Üner ed-Dımaşkıyye, Selahaddin Eyyubi'nin eşidir.



Babası Böriler'in Şam yöneticisi Muinüddin Üner'dir. 1147 senesinde Nureddin Mahmud Zengi ile yaptığı evlilikten üç çocuğu dünyaya geldi. 1174 yılında kocası Nureddin Mahmud Zengi'nin ölümü üzerine bölgenin hakimi olan Selahaddin Eyyubi, İsmet Hatun ile evlenmek istedi ve 1176 yılında evlendiler. Şam'daki veba salgını neticesinde 1186 yılında öldü.



