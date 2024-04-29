Farah Zeynep Abdullah'ı bulmak için evden kaçan 15 yaşındaki Kaan Çam aranıyor

15 yaşındaki oğulları Kaan Çam'ı aramak için Müge Anlı 'ya başvuran ailenin arayışı devam ediyor. Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam'ın İstanbul'a ünlü olma hayaliyle geldiği belirtilmişti.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'I ARIYOR

Görgü tanıkları Kaan'ın sevgilisini aradığını ve onun nerede oturduğunu sorduğunu aktardı. Tanıklar, Kaan'ın sevgilisinin kim olduğunu merak ederek sordular. Kaan, elinde resmi olmadığını belirtti ve internet üzerinden Farah Zeynep Abdullah'ın resmini göstererek onun sevgilisi olduğunu söyledi.