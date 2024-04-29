Farah Zeynep Abdullah'ı bulmak için evden kaçan 15 yaşındaki Kaan Çam aranıyor

Farah Zeynep Abdullah'ı bulmak için evden kaçan 15 yaşındaki Kaan Çam'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile, arabesk müziğe tutkusu olan Kaan'ın saçlarının önünden kesip kendisine Müslüm Gürses bıyığı yaptığını da söyledi.

Farah Zeynep Abdullah'ı bulmak için evden kaçan 15 yaşındaki Kaan Çam aranıyor

15 yaşındaki oğulları Kaan Çam'ı aramak için 'ya başvuran ailenin arayışı devam ediyor. Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam'ın İstanbul'a ünlü olma hayaliyle geldiği belirtilmişti.

Farah Zeynep Abdullah'ı bulmak için evden kaçan 15 yaşındaki Kaan Çam aranıyor - 1

Müslüm Gürses hayranı olan Kaan'ın arabeskçiye benzemek için saçlarının önünden kesip takma bıyık taktığı belirtildi.

Farah Zeynep Abdullah'ı bulmak için evden kaçan 15 yaşındaki Kaan Çam aranıyor - 2

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'I ARIYOR

Görgü tanıkları Kaan'ın sevgilisini aradığını ve onun nerede oturduğunu sorduğunu aktardı. Tanıklar, Kaan'ın sevgilisinin kim olduğunu merak ederek sordular. Kaan, elinde resmi olmadığını belirtti ve internet üzerinden Farah Zeynep Abdullah'ın resmini göstererek onun sevgilisi olduğunu söyledi.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...