Survivor Aziz kimdir? Aziz Ozan Dilber kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Aziz Ozan Dilber, 27 yaşında ve Sivas'ta doğmuştur. 2017 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukat olarak mesleğini icra etmektedir. Dergi yazarlığı da yapan Aziz, Survivor 2023 kadrosunun merak edilen isimleri arasında yer alıyor.



YARIŞMA ÖNCESİ SON PAYLAŞIM



Survivor 2023 kadrosunda yer alan Aziz Ozan Dilber, Dominik öncesinde takipçileriyle vedalaştı.



Aziz paylaşımında "Uzun olmasını umduğum bir yolculuk başlıyor. Çocukken “Simyacı” isimli romanı çevirip çevirip baştan sona okurdum. Unutamayacağım cümlelerle dolu bir hazineydi bu kitap benim için ve kim derdi ki hayatım boyunca ilham kaynağım olacak. Yine çocukluğumun unutulmayan hazinesinden ilham alıyor ve bu yola öyle çıkıyorum.



“Kim olursan ol, ne yaparsan yap, bütün yüreğinle gerçekten bir şey istediğin zaman, evrenin ruhunda bu istek oluşur. Bu senin yeryüzündeki özel görevindir ve bir şey istediğin zaman, bütün evren arzunun gerçekleşmesi için işbirliği yapar.” ifadelerini kullandı.