Survivor sunucusu Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında?

Survivor yarışmasıyla tanınan Murat Ceylan, 15 Mayıs 1989'da İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.



Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır.



Profesyonel futbol lisansı vardır ve profesyonel olarak futbol oynamaktadır



2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.



17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Para Bende adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.



2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan Yeni Nesil adlı albümü yayımlandı.[5] Albümle aynı adı taşıyan şarkı için, Nihat Odabaşı'nın yönettiği bir video klip çekti



Eylül-Kasım 2016'da FOX'ta yayımlanan Familya dizisinde Ateş Beyoğlu karakterini canlandırdı.



2 Şubat 2019'da yayımlanmaya başlayan Survivor 2019 adlı yarışma programıyla sunuculuk yapmaya başladı.

''Reborn'' adlı albümü yakında çıkacaktır.