Survivor Yaman kimdir? Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş kaç yaşında ve nereli?

Yaman Keleş, 1995 yılında İstanbul Arnavutköy'de dünyaya geldi. Babasıyla birlikte atölyesinde esnaflık yapıyor.



3 yaşında başlayan hikayesini anlatan Keleş, kekemelik sorunu olduğundan 18 yıl boyunca sustuğunu, artık Survivor ile kendini ifade etmek istediğini söyledi.



Acun Ilıcalı'nın da sosyal medya hikayelerinde paylaştığı Yaman Keleş, yazdığı dörtlüklerle izleyicide sempati uyandırdı.



Yaman Keleş şu sözlerle yarışmada iddiasını ortaya koydu;



"Biz buradan sağsalim adaya kendimizi atabilirsek, daha güçlü, daha özgüvenli olacağız. Survivor bu sene çok da Yaman olacak, görelim bakalım el mi yaman ben mi?"

