Tuzak dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Tuzak dizisinin yeni bölüm tarihi TV8'in 2 Şubat tarihli yayın akışı ardından gündeme geldi. Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın başrollerini paylaştığı dizinin ne zaman ve saat kaçta ekranlara geleceği merak ediliyor. Peki, Tuzak dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Tuzak dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Survivor'ın yeni bölümü nedeniyle Tuzak dizisinin yayın saatinde değişikliğe gidildi. Perşembe günleri yayınlanan dizinin 15. bölümü 2 Şubat 2023 tarihinde saat 22:15'de ekranlara gelecek.

Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Tuzak'ın yayın günleri geçtiğimiz haftalarda değiştirilmişti. Çarşamba günleri yayınlanan dizinin perşembe günleri ekrana gelmesine karar verilmişti. 

TUZAK DİZİSİNİN KONUSU

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir.

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