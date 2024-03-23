Yan Oda'nın Simten'i Nazlı Çetin kimdir?

Nazlı Çetin 29 Nisan 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversitede Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'ne giren Çetin, Miss Turkey 2019'un 11. finalisti olmuştur. 2020 yılında "Şeref Sözü" dizisi ile oyunculuğa başlayan Çetin, sonrasında "Mucize Doktor", "Kardeşlerim" ve "Dönence" yapımlarında yer aldı. Çetin, 2024 yapımı Yan Oda dizisinde Simten karakterine hayat veriyor. Uzun süredir Taylan ile sevgili olan Simten, Mihre'nin kız kardeşi.