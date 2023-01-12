'Dünya Kahvaltı Günü' UNESCO yolunda

Van'ın kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla her yıl haziran ayının ilk pazar gününün UNESCO tarafından "Dünya Kahvaltı Günü" ilan edilmesi için Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde başlatılan süreçte ilk adım atıldı. Otlu peynir, murtuğa, kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve karakovan balı gibi ürünlerle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvaltısının bilinirliliğinin artırılması hedefleniyor.



Bu amaçla 9 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırıldığı kentte, Van TSO tarafından haziranın ilk pazar gününün resmi olarak "Dünya Kahvaltı Günü" ilan edilmesi ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi için geçen yıl UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna başvuru yapıldı.



Değerlendirme sonucu Van TSO'ya gönderilen yazıda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi'nde talebin değerlendirildiği ve sürecin icracı kurum olan Dışişleri Bakanlığı tarafından takibinin uygun görüldüğü bildirildi. Van TSO Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde "Dünya Kahvaltı Günü"nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla kutlandığını anımsattı.



Takva, haziran ayının ilk pazarı düzenlenen etkinliğin son iki yıldır Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde yürütüldüğüne dikkati çekerek, UNESCO'nun görevlendirmesiyle yapılacak takibin ardından "Dünya Kahvaltı Günü"nün UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesini beklediklerini dile getirdi.