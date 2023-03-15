133 yıllık Envar-ül Hamit Camii aslına uygun olarak restore edilecek

ENVAR-ÜL HAMİT CAMİİ HAKKINDA



Milli Mücadele döneminin en önemli simgelerinden biriydi

4 bin metrekare alan üzerine kurulmuş Envar-ül Hamit Camii, 1890 yılında Hacı Hüseyin Efendi ve Hacı Bicik Efendi tarafından yaptırılmıştı. Milli Mücadele döneminin en önemli simgelerinden biri olan cami, Osmaniye'nin Fransızlar tarafından işgalini lanetlemek ve protesto etmek amacıyla 28 Mayıs 1919 tarihinde cami meydanında toplanan halkı dağıtmak isteyen Fransızların top ateşiyle minaresi tahrip edilmiş, daha sonra yakılmak istenmişti. 3 bin kişi kapasiteli, taş duvar ve çatı betondan oluşan cami 1930 yılında restore edilmişti.

Şehit düşen Kuvâ-yı Milliyecilerden Kelcioğlu Ali ve Palalı Süleyman defnedildiği için caminin haziresi, Millî Mücadele Şehitliği haline gelmişti.