Sivas'taki tarihi Ulu Cami kapsamlı restorasyona hazırlanıyor

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, minare öncelikli olmak üzere cami için hazırlanan kapsamlı restorasyon projesi tamamlandı.

Sivas 'ta Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın oğlu Kutbüddin Melikşah tarafından 1197'de inşa ettirilen ve Anadolu'daki ilk camilerden olan Ulu Cami 'nin minaresi 117 santimetrelik eğimiyle dikkati çekiyor.

Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulan projenin kabul edilmesinin ardından çalışmalara başlanılacak.

Restorasyon projesinde sondaj yöntemiyle cami minaresinin iç kısmından zeminine kadar inilmesi ve 8 çelik bağlantı ile desteklenmesi planlanıyor.

Minarede yapılacak çalışmaların ardından caminin ana binasında da çeşitli restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.



Minare ve cami için ayrı ayrı hazırlanan proje kapsamında binanın çürüyen yerleri tamir edilecek, üzerindeki fazla yükler temizlenecek ve caminin iç yapısına uygun olmayan parçalar restore edilecek.

Caminin avlu ve tuvaletler kısmında da bazı çalışmaların yapılması projede yer alıyor.