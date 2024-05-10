TCG Nusret Müze Gemisi KKTC'de ziyarete açıldı

Girne Limanı'na demirleyen TCG Nusret Müze Gemisi'ni gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri, geminin aslına uygun yapım süreci ve o dönem oynadığı rol hakkında bilgi verildi.



Geminin içindeki, Çanakkale Savaşı'nı anlatan minyatür ve televizyondan gösterilen kısa belgeseller, ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Ziyaretçilerine tarih dolu anlar yaşatan müze geminin önünde bando gösterisi de icra edildi.



Gemiyi gezen ilkokul öğrencisi Ayaz Zebzeci, Nusret Mayın Gemisi'nin tarihini anlatarak ziyaretinin eğlenceli geçtiğini söyledi.



Oğlunu gemiyi gezdirmek için getirdiklerini ifade eden baba Ali Zebzeci ise geminin KKTC'ye gelmesinin kendileri için şans olduğunu vurgulayarak, "Tarihi rol oynayan bir geminin müze halini ziyaret ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

