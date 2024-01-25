Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı karla kaplandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar, tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı karla kaplandı.

Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı karla kaplandı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki abidevi mezar taşları, kar örtüsüyle bütünleşti. 

Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı karla kaplandı - 1

İlçedeki 210 dönümlük alanı kapsayan, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığına gelen ziyaretçiler, ortaya çıkan manzarayı görüntüledi.

Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı karla kaplandı - 2

Ziyaretçilerden Adem Karakurt, kar yağışı sonrası mezarlıkta güzel görüntülerin oluştuğunu belirtti. 

Karakurt, "Burayı herkesin görmesini istiyoruz. Çok güzel bir görüntü var. Biz de bu güzelliğe tanıklık etmek için geldik" dedi.

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