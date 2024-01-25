Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı karla kaplandı

Ziyaretçilerden Adem Karakurt, kar yağışı sonrası mezarlıkta güzel görüntülerin oluştuğunu belirtti.



Karakurt, "Burayı herkesin görmesini istiyoruz. Çok güzel bir görüntü var. Biz de bu güzelliğe tanıklık etmek için geldik" dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin