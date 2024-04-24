Çankırı Kültür Evi ziyaretçilerini nostaljik yolculuğa çıkarıyor

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, kültür evinin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü söyledi. Geçmişte yaşanılanları gelecek nesillere aktarabilmek için böyle bir yer açtıklarını belirten Esen, "Yaklaşık 3 bin 700 eser, malzeme, eşya var. Gelinlikten tutun da halıya kadar dekoratif eşyalara, örtülere kadar geçmişi yansıtan bir sürü malzememiz var. İnsanlar baktığı zaman gençliklerini, çocukluklarını hatırlıyor. Gelecek nesillere bunları aktarmak da çok önemli. Eski yaşanmışlıkları, eski anıları hatırlatmak çok önemli. Dışarıdan gelen misafirlerimize de farklı bir destinasyon oluşturmuş olduk." dedi.



Esen, projenin gerçekleşeceğini duyan kadınların kültür evinin oluşumuna büyük katkı sunduğuna değinerek, yüz yılı aşkın eşyaların insanları geçmişte yolculuğa çıkardığını kaydetti.

