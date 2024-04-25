Heritage İstanbul'da Aizanoi Antik Kenti tanıtılacak

AİZANOİ'YE ÖZEL NFT'LER HAZIRLANACAK

CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu da Aizonai Antik Kenti'nin kendileri için ilk kültür miras projesi olduğunu vurguladı. Aizanoi Antik Kenti'nin daha çok tanıtılmasına yönelik özel seri NFT hazırlattıklarını anlatan Eşelioğlu, şöyle konuştu:



"Kütahya il sınırları içerisinde yer alan ve kültürel yapısıyla sanat ve tarih çevreleri tarafından ikinci Efes olarak adlandırılan bu antik kent, bizim için kıymetli. Aizanoi'nin daha çok tanınması için ve gelecek nesillere daha güzel anlatılması konusunda dijitalleştirilmesi için, aynı zamanda kazı çalışmalarının da kesintisiz devamı için çeşitli fonlar sağlayabilmek bizim önceliklerimiz arasında. Bu kapsamda ilk olarak aralarında kentin önemli figürlerinden Zeus Tapınağı'nın, borsanın da yer aldığı antik kentten çıkarılmış ve seçilmiş kıymetli eserleri kapsayan 3 tane özel seri ve toplamda 12 tane NFT hazırlatıyoruz. Bu NFT dediğimiz şey aslında bir dijital varlık. Yani benzersiz tek parça özellikli seçilmiş sanat eserleri diyebiliriz."



FUARA GELEN ZİYARETÇİLERE AİZANOİ NFT'LERİ HEDİYE EDİLECEK

Eşelioğlu, 15 Mayıs'ta açılışı yapılacak İstanbul'daki fuarın tüm ziyaretçilerine antik kentle ilgili bir parça NFT hediye edeceklerini duyurdu. Fuara gelmesi beklenen yaklaşık 10 bin ziyaretçiye hediye edilecek NFT'lerle Kütahya'yı ve antik kenti tanıtmayı amaçladıklarını belirten Eşelioğlu, şöyle devam etti:



"Bu özel NFT'lerin bir tanesini Kültür ve Turizm Bakanımıza hediye edeceğiz. Bir diğerini İstanbul'a fuara konuşmacı olarak gelecek olan UNESCO Kültürel Miras İyi Niyet Elçisi Ürdün Prensesi Dana Firas'a hediye etmek üzere hazırlatıyoruz. Bizi daha çok heyecanlandıran kısmı da üçüncü hazırlatacağımız özel NFT. Bu limitli bir seri olacak. Bu NFT tek nadide bir parça olacak ve bunun satışı için bir açık arttırma organize edeceğiz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamını kazı alanının çalışmaları için bağışlayacağız. Böylelikle orada da çalışmaların devam etmesini desteklemeye çalışacağız."



Eşelioğlu, Aizanoi'de özel olarak çekilen fotoğraf ve videoların fuara gelen ziyaretçilere dijital ortamda izlettirileceğini, bunun yanı sıra bu görsellerin sosyal medya platformlarında paylaşılarak, hem yurt içinde hem de yurt dışında bölgenin tanıtımına katkı sağlayacaklarını dile getirdi.



Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun ise antik kent hakkında bilgiler verdi. 8. Heritage İstanbul, 15-17 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek.

