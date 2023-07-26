Aizanoi Antik Kenti'nde Osmanlı ve Roma kültürleri iç içe yaşatılacak

Çelik, Roma uygarlığının üstüne kurulan Osmanlı medeniyetinin antik kentteki kültürel zenginliğe katkı sağladığını vurguladı.



Bölgede Roma döneminden bugüne Çavdarhisar'da yaşayan medeniyetlerin izlerinin görülebildiğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:



"Bu konaklar sayesinde bize ait olanı, yerli ve yabancı turistlere gösterme şansı buluyoruz. Bir medeniyetler geçişini burada çok rahat görebileceksiniz. Ziyaretçiler Aizanoi'de bu yapıları gördüğü zaman bize ait olanı da fark edecek. Bu bizim açımızdan çok değerli. En güzel tarafı burada iç içe yaşam devam ediyor. Burada Zeus Tapınağı'nın karşısındaki tarihi konaklarda bir kahve içme imkanı çok değerli olacak. Hem o ambiyans hem kendimize ait olanı görüp bizden önceki medeniyetleri de izleyebilmek ve bunu canlı izleyebilmek çok değerli."



Yapılan çalışmaları çok önemsediklerini belirten Çelik, "Antik kentte bize ait olanların da burada korunması ve değerlerimizin gençlerimize, bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi için çaba içerisindeyiz. Aizanoi Antik Kenti'ni hem şehrimize, ülkemize hem de dünyaya bir kültür mozaiği olarak sunmak için gayret içindeyiz" ifadelerini kullandı.



Çelik, konakların, yöresel ürün satış yerinin yanı sıra kafeterya ve sosyal mekan olarak hizmet vereceğini kaydetti. AİZONA ANTİK KENTİ Kütahya il merkezine 57 kilometre uzaklıkta yer alan, Frigya'ya bağlı Aizanitislerin ana yerleşim merkezlerinden biri kabul edilen Aizanoi kent alanının, milattan önce 3000'li yıllardan itibaren kullanıldığı tahmin ediliyor.



Milattan önce 133'te Roma egemenliğine giren, piskoposluk merkezi de olan kentin, Erken Bizans Dönemi'nde önemini yitirdiği belirtiliyor. 13. yüzyılda Çavdar Tatarlarının üssü olan, sonraları Çavdarhisar ismini alan kent, Avrupalı gezginlerce 1824 yılında keşfedildi.

Alman Arkeoloji Enstitüsünce 1970-2011'de yapılan kazılarda, Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus tapınağı, tiyatro, stadyum, iki hamam, dünyanın ilk borsa yapısı, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde 5 köprü, "Meter Steunene" kutsal alanı, nekropoller, bent ve su yolları gün ışığına çıkarıldı. Tapınağın çevresinde milattan önce 3000'li yıllara ait yerleşim tabakaları bulundu.



Antik kentte 1970'ten itibaren 41 yıl boyunca yaz aylarında çalışma yürüten Alman Arkeoloji Enstitüsünün lisansı, Bakanlar Kurulu kararıyla 2011'de iptal edilerek kazı görevi Türk arkeologlara verildi.