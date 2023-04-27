Alaçatı Ot Festivali tarihleri belli oldu: 2023 Alaçatı Ot Festivali programı

Alaçatı Ot Festivali 12. kez kapılarını açtı. İzmir'den Selçuk'a ve Kuşadası'na kadar geniş bir bölgeye turizm hareketliliği getiren Alaçatı Ot Festivali'nin, bu yıl da Türkiye'nin her yerinden,  yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. İşte 2023 Alaçatı Ot Festivali programı...

Alaçatı Ot Festivali tarihleri belli oldu: 2023 Alaçatı Ot Festivali programı

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenecek olan 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl depremin yaralarını sarmak amacıyla düzenlenecek festivalin teması 'Yeniden Doğuş' olarak belirlendi.

Alaçatı Ot Festivali tarihleri belli oldu: 2023 Alaçatı Ot Festivali programı - 1

Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Ege’de yetişen sayısız otun sergilendiği Alaçatı Ot Festivali’nin bu yılki ana teması “Yeniden Doğuş” olacak. Festivalin kurucularından ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner’in katılımıyla gerçekleşecek, Festival Korteji ise 28 Nisan Cuma günü ünlü isimler eşliğinde yapılacak.

DEPREMDEN ETKİLENEN 11 İLİN YÖRESEL ÜRÜNLERİ SERGİLENECEK

Depremde etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya, Kilis’in bölgesel lezzetlerinden oluşturulacak stantlarla, vatandaşlara ve yerel üreticilere destek olunacak. Hatay’ın künefesinden, içli köftesine, Malatya’nın kayısısından Gaziantep’in baklavasına kadar birçok ürün sergilenecek.

KARSU SAHNE ALACAK

28 Nisan Cuma akşamı adını Hatay’ın Karsu köyünden alan ve depremde çok sayıda akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez sahne alacak. Rock müzik grubu Duman da festivalde sahne alacak.

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