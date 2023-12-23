Ardahan'da Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan ve 14 kilometrekarelik bölümü Türkiye'de bulunan, Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu. Özellikle Kenarbel köyü bölgesindeki kıyıda buz kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.
Vatandaşlardan Şenol Bozkurt, son günlerde soğuk hava ve kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş gölünün yüzeyi buz tuttu. Havalar artık soğumaya başladı." dedi.
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