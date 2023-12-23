Ardahan'da Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Bölgede etkisini artıran soğuk hava nedeniyle Ardahan'daki dere ve nehirlerin yanı sıra Aktaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Ardahan'da Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan ve 14 kilometrekarelik bölümü Türkiye'de bulunan, Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu. Özellikle Kenarbel köyü bölgesindeki kıyıda buz kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.

Ardahan'da Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu - 1

Vatandaşlardan Şenol Bozkurt, son günlerde soğuk hava ve kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş gölünün yüzeyi buz tuttu. Havalar artık soğumaya başladı." dedi.

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