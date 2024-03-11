Ardahan'daki Şeytan Kalesi restore edilecek

Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen Şeytan Kalesi, farklı manzarasıyla yazın olduğu gibi kışın da ziyaretçilerini bekliyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği noktalar arasında yer alan kalenin çevresindeki kanyonlar, dağcıların da rotası arasında bulunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, Şeytan Kalesi'nin bölge turizmi açısından son derece önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.



Bu potansiyeli değerlendirmek için Vali Hayrettin Çiçek'in öncülüğünde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve proje hazırladıklarını anlatan Dede, "En önemli çalışma, kalenin artık köy tüzel kişiliğinden çıkarılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devri oldu. Buranın restorasyon projesi dosyası, yatırım programına alınması için Bakanlığa sunuldu. Bu, restorasyon için önemli bir adım" dedi.