Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri Çatalca'da ziyaretçilerini bekliyor

Kaleiçi 100. yıl Cumhuriyet Parkı'nın yanında yapılan Çatalca Belediyesi Atatürk Evi, 300 metrekare iç kullanım alanından oluşuyor. Yapıda Atatürk köşesi, sergi odası, askerlik dönemi sergi bölümü, Cumhuriyet dönemi sergi odası ve kişisel eşyaların bulunduğu vitrinler beğeniye sunuluyor.

Geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında açılan üç katlı yapıya ilişkin açıklamada bulunan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, yapının bulunduğu alanın önceden çok vasat bir halde olduğunu ve alanı kurtarmak için güzel bir proje yapmak istediklerini söyledi.

Üner, dedelerinin Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinden geldiğini belirterek, "1924-1926 arasında Çatalca vilayetti. 1924'te dedelerimizin o zaman Selanik'ten Çatalca'ya, Çatalca'daki Rumların da Selanik'e gitmesiyle oluşan bir mübadele dönemi yaşandı. Biz buralara geldikten sonra hepimiz birlik beraberlik içinde olduk" dedi.