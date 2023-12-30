ATV turları Kartepe'de turizme hareket katıyor

"ORMAN İÇERİSİNDEKİ PARKUR MÜTHİŞ SEYİR KEYFİ SUNUYOR"



Kartepe Turizmi Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Şengül, AA muhabirine, Maşukiye bölgesinde dağınık halde faaliyet gösteren ATV işletmecilerinin 3 yıl önce bir araya gelerek kooperatif kurduğunu söyledi.



Hizmet kalitesini artırmak ve ziyaretçilere daha keyifli bir deneyim yaşatmak için işletmelerini Güzelbahçe Mesire Alanı mevkisinde inşa ettikleri yeni tesise taşıdıklarını belirten Şengül, 1 Kasım itibarıyla faaliyetlerine burada devam ettiklerini anlattı. Şengül, yapımı devam eden bölümlerin tamamlanmasının ardından 2024'ün bahar aylarında resmi açılış yapacaklarını vurgulayarak, "Burada ana faaliyet konumuz ATV-UTV araçlarıyla turistleri gezdirmek. ATV-UTV tur işletmelerinin tamamı burada tek çatı altında toplandı." dedi. Yaklaşık 1000 ATV-UTV araç kapasitesine sahip olduklarını ve bu araçları 4 bin 500 metrekarelik park alanında topladıklarını aktaran Şengül, şöyle devam etti:



"Misafirlerimizi buradan güvenli bir şekilde parkura yolluyoruz. ATV-UTV turları ciddi güvenlik tedbirleri alınarak yapılması gereken aktivitedir. Biz de bunu göz önünde bulundurarak safari araçları için bir parkur hazırladık. Hazırladığımız bu parkur 4,5 kilometreden oluşuyor. Orman içerisindeki parkur insanlara müthiş seyir keyfi sunuyor. Turlara katılanlar yapımı devam eden Kartepe teleferiğinin görüldüğü alandan geçip İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nü izledikten sonra turu tamamlıyor. Bu manzaralar insanlara oldukça keyif veriyor."



"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN MİSAFİRLER AĞIRLIYORUZ"



Şengül, Kartepe'de kış turizminin daha çok kayak üzerine olduğuna işaret ederek, "ATV turlarını o kadar keyifli hale getirdik ki dünyanın dört bir yanından misafirler ağırlıyoruz. Günübirlik misafirler, kayak yaptıktan sonra ATV safariyi de deneyimleyerek buradan ayrılmak istiyor. Bu da hizmetimizi kışın devam ettirmemizi sağlıyor. ATV safari turlarını 12 ay boyunca sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.