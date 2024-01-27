Ayder Kar Festivali horonlarla başladı

Ordulu Meryem Tufan ise bu yıl çok fazla karla oynayamadığını ifade ederek, "Buranın havası, ortam çok güzel. Açıkçası bu kadar eğlenebileceğimi düşünmemiştim ama oldukça eğlenceli. Çok güzel bir doğa ve ortam var." diye konuştu. Festival, yarın çeşitli etkinliklerle sona erecek.