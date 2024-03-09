Bodrum'daki geleneksel Acı ot festivaline yoğun ilgi

OYDER Başkanı Öncel Erkal, festivali her yıl daha da ileriye taşıyarak ve bu yıl daha çok çalıştıklarını belirterek katkılarından dolayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti. Bodrum'un değerli bir marka olduğunu ve bu değerin de güzellikleri tanıtarak korunabileceğini kaydeden Erkal, "Belediye ekiplerine de desteği için çok teşekkür ediyorum. İnsanlar güzel ve keyifli vakit geçiriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise festivali yapmaktaki amaçlarının Bodrum’un yerel dokusu ve gastronomisine sahip çıkmak olduğunu ifade ederek “Festivali uzun yıllar sürdürmeyi, Bodrum kültürünü yaşatmayı ve gençlere aktarmayı amaçlıyoruz. Bugün deve güreşi şenliğimiz var mesela o da aynı kapsamda algılanıyor. Bodrum’un birçok bölgesinde kendi kültürünü yaşatan etkinlikler yapılıyor. Bunlar insanları bir araya getirip kaynaşmasını sağlıyor ve turizmi destekliyor” dedi.

10 Mart Pazar günü de sürecek olan Festival, çeşitli etkinliklerle sona erecek.