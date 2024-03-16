Çanakkale Savaşı'nın "cephe gerisi hastanesi" restore edildi, müze oldu

"KEŞAN’IN TARİHİNE VE KÜLTÜRÜNE IŞIK TUTACAK BİRÇOK ENVANTERİ TOPLADIK"



Keşan Kent Müzesi Koordinatörü arkeolog Aslı Avcı, müze projesinin çalışmalarına 2020 yılında başladıklarını belirterek, "2021 yılında başlattığımız restorasyon projesi yaklaşık 1,5 yıl sürdü. 2023 yılında da son aşama olan çevre düzenlemesi ve teşhir tanzim projelerimizin uygulamasına geçildi. Artık bitişe sayılı günler var. 18 Mart'ta, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Gökhan Yazgı’nın katılımıyla Keşan Kent Müzesi’ni açıyoruz. Projemiz bir müze projesinin olmasının yanı sıra bir kültürel mirasın ihyasını içeriyor.

Yaklaşık 100 yıllık binamız restore edildikten sonra asıl kimliğine kavuştu. Biz hem kentimiz, hem bölgemiz için kültürel mirası ayağa kaldırmak bunun yanında bir müze olarak Keşan’ın 100 yıllık geçmişini halka açmak aktarmak için gerçekten çok uğraştık. 2020 yılında proje aşamasıyla başladık bu işe. Projelerin tamamlanmasıyla da 2021 yılında uygulamalara başladık. Bu aşamada Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Hem restorasyon hem teşhir tanzim hem de çevre düzenlemesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ilerledik. 2023 yılında restorasyonu tamamladık. Hemen akabinde hem çevre düzenlemesinin hem de teşhir tanzimin uygulamasına geçtik. Bu süreçte bahçemizde birçok değişiklik oldu. İçerde de Keşan’ın tarihine ve kültürüne ışık tutacak birçok envanteri topladık. Hem bilgi hem belge hem de materyal anlamında gerçekten geniş bir müze oldu" dedi.



"HENÜZ AÇILMAMIŞ BİR MÜZE OLMAMIZA RAĞMEN ÇOK FAZLA ZİYARETÇİMİZ OLDU"



Kent müzesinin şehrin kimliğiyle ilgili birçok materyali barındırdığını ifade eden Avcı, "Keşan’ın eğitim, kültür, kronoloji, basın tarihiyle ilgili birçok bilgiye sahip olacağız. Keşan’ın gelenek ve göreneklerinden de bahsediyoruz. Bunun yanında mimarisi var. Neler yapılmış, neler kullanılmış, Keşan’da tarım ve hayvancılık nasılmış, ekonomi nasılmış ve şu anda nasıl turizmle ilgili neler var? Aslında içeride Keşan’ın hikayesini göreceğiz. Açıldığında ilgi görecek mi? Görecek. Çünkü biz 4 yıldır bu ilgiyi test ettik. Henüz açılmamış bir müze olmamıza rağmen çok fazla ziyaretçimiz oldu. Sadece Keşan’dan değil çevre il ve ilçelerden de gelen çok oldu. Açıldıktan sonra da sadece Keşanlıların değil çevre il ve ilçelerdeki öğrencilerin, gençlerin, yaşlıların kısacası herkesin ilgi odağı olacağından çok eminim" diye konuştu.



"KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM KAMPÜSÜ OLACAK"



Aslı Avcı, müze bahçesinin de bir donatı alanı haline getirildiğini belirterek, "Son dönemde yapılan müzelerde çok gözetilen bir durum bu. Amaç burada sadece bir müze gezmek değil. Buranın aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim kampüsü olmasını sağlamak. Binamız 7 dönümlük bir bahçenin içerisinde. Burada bir kafe, amfi tiyatro ve peyzaj alanımız var. Kentin tam merkezinde olmak bizim için çok avantajlı. Ayrıca bahçe bir meydan haline dönüştürüldü. Yaşayan bir müze olması için bu alanlara çok gereksinim duyuyoruz. Amacımız sadece müze gezdirmek değil. Burada etkinlikler yapmak, o etkinliklere ev sahipliği yapmak. Sadece müzenin etkinliklerine değil kentteki kurum ve kuruluşlarla da ortak çalışmalar yapmak istiyoruz. Halkımıza da nefes alacak bir alan yaratarak bahçeyi işlevsel bir hale dönüştüreceğiz. Öğrencilerimizi burada görmek bizi çok memnun edecektir" ifadelerini kullandı.

