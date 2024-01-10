Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını 2023'te 170 bin kişi ziyaret etti

Ziyaretçilerin, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı taşlarının üzerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazıları incelediğini, görevlilerden bilgi aldığını ifade eden Ercek, şu ifadeleri kullandı:



"2023'ün resmi rakamlarına göre tarihi mezarlığı 170 bin, Ahlat Müzesini de 20 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısında önceki yıla oranla yüzde 50'den fazla artış var. Ziyaretçi sayısının sürekli artmasında devletimizin ilçemize olan ilgisi, Cumhurbaşkanımızın burayı her yıl ziyaret etmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çalışmaları çok etkili oluyor. 2022'de 90 bin olan ziyaretçi sayısı 2023'te 170 bine çıktı. Bunun sevincini yaşıyoruz."



Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın ülke için çok önemli bir kültür mirası olduğunu aktaran Ercek, "Kültür miraslarımızı geleceğe aktarmak istiyoruz. Bakanlığımızın bu konuda önemli çalışmaları var. Dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığımızı en güzel şekilde aktarımını sağlayacağız. İlçemizdeki tarihi mekanları herkesin görmesini tavsiye ediyorum" dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin