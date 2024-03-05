Edirne Arkeoloji Müzesi'nde tarihe yolculuk

Kırçın, Enez ilçesindeki kazı çalışmalarında bulunan Nike heykelciğinin de önemli eserler arasında yer aldığını belirtti.



Heykelciğin, 1983 yılında ilçedeki itfaiye binasının arkasında mozaikle kaplı bir yapının içinde bulunduğunu anlatan Kırçın, "Burada yapılan çalışmalarda da Nike heykelinin yanında Serapis heykeli ve bir bronz kadın heykeli de bulunuyor ve yine çeşitli eserler ele geçiyor. Çok önemli bir yapı. O dönem kazı başkanı tarafından 'Roma zengin villası' diye isimlendiriliyor.



Helenistik döneme tarihliyoruz biz bu eseri. Roma villası diyoruz ama Helenistik dönem biraz daha önce olduğu için o dönemden kalan eserleri de kullanmış olabiliyorlar. Nike heykelciği '2 bin yıl öncesine ait' diyebiliriz. Müzemizde Enez'den ve diğer kazılardan gelen çok önemli eserlerimiz bulunuyor" dedi.

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