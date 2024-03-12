Edirne'deki Kıyık Tabya restore ediliyor

Balkan savaşlarının simgesi Kıyık Tabya'da restorasyon başladı. Edirne müdafi Şükrü Paşa'nın kabri ve anıtının da yer aldığı tarihi alanda çalışmalar, 2 etap halinde gerçekleştiriliyor. Ekipler, çalışmaların ilk etabında anıt ve çevresinde düzenleme yapıyor.

26 MART'A YETİŞECEK

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, birinci etap çalışmaların 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'ne kadar tamamlanacağını söyledi.



Bakım ihtiyacı olan alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle restorasyona başlandığını hatırlatan Sezer, "Çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah 26 Mart'a kadar anıtın ve kabrin bulunduğu alanlar restore edilerek Balkan Şehitlerini Anma Günü törenlerine yetiştirilecek. Bir taraftan arka taraftaki tabyalarla ilgili proje ve maliyetleme çalışmaları devam ediyor. Ondan sonra da tabyaların restorasyonuna başlamayı planlıyoruz" dedi.



Sezer, kentteki tarihi yapıların restorasyonuna yönelik çalışmaların süreceğini dile getirdi.