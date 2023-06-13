Edirne'nin turizmdeki payının artırılması hedefleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ziyaretçi sayısı bakımından İstanbul ve Antalya'dan sonra üçüncü sırada yer alan Edirne'de daha fazla turist çekmek için çalışmalar yapılıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 115 bin 629'u kara yolu, 4 bin 745'i demir yolu, 23'ü deniz yolu olmak üzere Edirne sınır kapılarından kente 1 milyon 120 bin 397 kişi geldi.



Aynı dönemde İstanbul'u 4 milyon 770 bin 533, Antalya'yı ise 1 milyon 631 bin 523 turist ziyaret etti. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm hedefleri doğrultusunda çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kovid-19 salgınının ardından Türkiye'de turist sayısı ve gelirlerinin artığını belirten Soytürk, "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılında turist sayısı ve turizmden elde edilen gelir sayısını 3 kez revize etti ve geçen yılın sonunda 46,3 milyar dolar gelir, 51,4 milyon turist hedefine ulaşıldı" dedi. Soytürk, Bakanlığın 2023 yılı hedefinin 60 milyon turist ve 56 milyar dolar da turizm geliri olduğunu hatırlattı.