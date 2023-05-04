Frig Vadisi pelikanlara ev sahipliği yapıyor

Kütahya'da tarihi Frig Vadisi'ndeki Porsuk Baraj Gölü, göç yolculuğundaki kuş türleriyle hareketlendi.

Frig Vadisi pelikanlara ev sahipliği yapıyor

Frig Vadisi'ndeki Porsuk Baraj Gölü bu yıl da pelikanları ağırlıyor. Kentte, hem tarımsal sulamada kullanılan hem de Eskişehir’in içme suyunun karşılandığı Porsuk Baraj Gölü, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'da geniş bir alanı kapsayan Frig Vadisi içinde yer alıyor.

Frig Vadisi pelikanlara ev sahipliği yapıyor - 1

Yıl boyunca akkuyruklu kartal, kara akbaba, kızıl şahin, kaya kartalı, angut ördeği, yeşilbaşlı ördek, leylek, karabatak, çeltikçi, bahri gibi çok sayıda kuş türüne yaşam alanı olan Porsuk Barajı, bugünlerde ak pelikan sürüsünü ağırlıyor.

Frig Vadisi pelikanlara ev sahipliği yapıyor - 2

Göç güzergahındaki baraj gölüne gelen bazı doğaseverler de pelikanlar başta olmak üzere kuş türlerini fotoğraflıyor. 

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