Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda renk cümbüşü yaşanıyor

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar, sonbaharda yeşilin yanı sıra turuncu, sarı ve kırmızının farklı tonlarına büründü. Şarköy ilçesi Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesi Yeniköy mahallelerindeki ormanlar, her mevsim farklı güzelliğiyle dikkati çekiyor.



Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Güven Çelik, AA muhabirine, renk cümbüşünün doğaya ayrı güzellik kattığını söyledi.



Doğaseverler ile amatör fotoğrafçıların sonbaharda kentteki ormanlarda doğanın tadını çıkardığını ifade eden Çelik, "İstanbul'a en yakın turizm merkezi olan kentimiz her mevsim bir başka güzel. Hem doğayla iç içe vakit geçirip hem de güzel fotoğraflar yakalamaya çalışıyoruz. Renk cümbüşü sona ermeden bu güzellikleri fotoğraf karelerimize yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.

