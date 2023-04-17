Göçmen flamingolar Tarihi Gelibolu Yarımadası'na geldi

YÜZLERCE FLAMİNGO SUVLA GÖLÜ'NDE

Her yıl onlarca kuş türünün göçleri sırasında beslenmek amacı ile durduğu Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Anafarta köyü yakınlarındaki Suvla Gölü’ne yüzlerce flamingo akın etti.



Suyun içerisinde sıralı bir şekilde duran flamingo sürüsü, göl üzerinde renkli görüntüler ile görsel şölen oluşturdu.