Güney Afrika'da dünyanın en eski mezarlığı keşfedildi

BULUNAN EN ESKİ MEZARLIK



Mezarlık, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "İnsanlığın Beşiği" (Cradle of Humankind) adı verilen paleoantropolojik sit alanında bulundu. Dünyadaki en eski mezarlarının daha önce Ortadoğu ve Afrika'da yer aldığı ve yaklaşık 100 bin yıllık olduğu düşünülüyordu. Ancak bu mezarlıkta bulunan kemikler﻿ 236 bin ila 335 bin yıllık.

Ölüleri gömmek, şimdiye kadar Homo sapiens ve Neandertallerle ilişkilendiriliyordu. Bu keşfin evrim teorisine bakış açısını değiştireceği ve insan beyninin evrildiği kompleks yapıya ışık tutacağı düşünülüyor. Yapılan araştırmalar sonucunda, mezarlıktaki çukurların cesetlerin gömülmesi için kasten kazıldığı tespit edildi.

Berger, "Bu, sadece insanların sembolik uygulamaların geliştirilmesinde benzersiz olmadığını değil bu tür davranışları icat etmemiş olma ihtimalini de akıllara getiriyor" diye konuştu. AFP, Berger'in açıklamalarının paleontoloji dünyasında tüyleri diken diken edeceğini yazdı.

Pleistosen Devri'nde, yaklaşık 335 bin yıl önce ortaya çıkan Homo naledi, 236 bin yıl önce soyu tükenmiş arkaik bir insan türü. Bu türün beyninin, günümüz insanına oranla küçük olduğu biliniyor. Homo naledilerin beyin boyutları Homo sapiens'inkinin üçte birine denk geliyor.

Türün kalıntılarına ilk kez 2013 yılında rastlanmıştı. Rising Star mağara sisteminde keşfedilen kalıntılarla ilgili konuşan Berger, küçük beyne sahip Homo naledi'lerin düşünülenden daha fazla iş yaptığını öne sürmüştü.